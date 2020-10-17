Інтер програв Мілану, Сампдорія розгромила Лаціо у 4 турі Серії А

Ібрагімович оформив дубль у міланському дербі

Джерело - Чемпіон.

У четвертому турі італійської Серії А Інтер приймав Мілан, а Лаціо завітав у гості до Сампдорії.

У міланському дербі перемогу святкував Мілан - 2:1. Сампдорія вдома не мала проблем з Лаціо - 3:0.

Чемпіонат Італії - Серії А

4 тур, 17 жовтня

Інтер - Мілан 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 13 Ібрагімович, 0:2 - 16 Ібрагімович, 1:2 - 29 Лукаку

Сампдорія - Лаціо 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 33 Квальярелла, 2:0 - 41 Ауджелло, 3:0 - 74 Дамсгорд

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