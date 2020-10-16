Команда виступає в бразильській Серії B

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер збірних Бразилії і Португалії та лондонського Челсі Луїс Феліпе Сколарі став головним тренером Крузейро.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сколарі підписав контракт до кінця 2022 року.

Bem-vindo, Felipão! ⚪🔵🦊



Multicampeão e com história no Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari é o novo treinador da equipe celeste. Vamos pra cima! 👊



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Крузейро виступає в бразильській Серії B.

Нагадаємо, ФІФА відхилила апеляцію Крузейро щодо спору з Зорею.