Джерело - Чемпіон.
Колишній тренер збірних Бразилії і Португалії та лондонського Челсі Луїс Феліпе Сколарі став головним тренером Крузейро.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Сколарі підписав контракт до кінця 2022 року.
Bem-vindo, Felipão! ⚪🔵🦊— Cruzeiro Esporte Clube (de 😷) (@Cruzeiro) October 15, 2020
Multicampeão e com história no Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari é o novo treinador da equipe celeste. Vamos pra cima! 👊
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Крузейро виступає в бразильській Серії B.
Нагадаємо, ФІФА відхилила апеляцію Крузейро щодо спору з Зорею.