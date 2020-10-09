ФІФА відхилила апеляцію Крузейро щодо спору з Зорею

У бразильського клубу є два варіанти - платити чи йти в арбітражний суд Лозанни

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відхилила апеляцію Крузейро на власне рішення про заборону для бразильського клубу реєструвати нових футболістів до моменту погашення боргу перед Зорею по трансферу Вілліана Гомеса.

Про це повідомляє O TEMPO.

Відзначається, що апеляція була подана близько десяти днів тому, але аргументи Крузейро в ФІФА визнали непереконливими.

Тепер у бразильського клубу залишається два варіанти: заплатити Зорі борг, або ж піти до Спортивного арбітражного суду і спробувати там відстояти свою позицію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Крузейро винен Зорі трохи понад 1 мільйона євро за Вілліана Гомеса, але в справі виник цілий ряд невизначеностей, які та привели до суперечки між клубами.

Раніше, Скрипник визначився із заявкою Зорі на Лігу Європи.