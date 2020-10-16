Хавбек Челсі перейшов у Спартак

Джерело - football24.ua.
Хавбек Челсі Віктор Мозес продовжить кар'єру у московському Спартаку.
Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу
29-річний нігерієць захищатиме кольори москвичів на правах оренди, угода між сторонами розрахована на один сезон.
У минулому сезоні Мозес виступав за міланський Інтер на правах оренди. Всього Віктор провів за Інтер 20 матчів у всіх турнірах, де віддав 5 результативних передач.
Best of luck in Moscow, @VictorMoses! 👊— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 15, 2020
Нагадаємо, Челсі проявляє інтерес до Дибали.