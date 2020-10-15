Лондонський клуб хоче підписати зіркового форварда Ювентуса

Челсі проявляє інтерес до форварда Ювентуса Пауло Дибали.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.

Зараз аргентинець веде переговори з Ювентусом з приводу продовження контракту. Поки що сторони не можуть дійти згоди.

За ситуацією стежить Челсі. Лондонський клуб почне активно діяти, якщо Дибала так і не домовиться за новим контрактом зі своїм нинішнім клубом.

У нинішньому сезоні Дибала ще не провів жодного матчу в складі Ювентуса.

Раніше, Канте бажає залишити Челсі після закінчення сезону.