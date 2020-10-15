Джерело - sport.ua.
Челсі проявляє інтерес до форварда Ювентуса Пауло Дибали.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.
Зараз аргентинець веде переговори з Ювентусом з приводу продовження контракту. Поки що сторони не можуть дійти згоди.
За ситуацією стежить Челсі. Лондонський клуб почне активно діяти, якщо Дибала так і не домовиться за новим контрактом зі своїм нинішнім клубом.
У нинішньому сезоні Дибала ще не провів жодного матчу в складі Ювентуса.
Раніше, Канте бажає залишити Челсі після закінчення сезону.