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Ультрас Динамо: Луческу – це просто символ тієї команди-симулянтів Шахтаря

Сьогодні 09:29 912 0
Ультрас Динамо прокоментували призначення Мірчі Луческу на пост головного тренера Динамо
Ультрас Динамо: Луческу – це просто символ тієї команди-симулянтів Шахтаря
#Динамо, #Луческу

Джерело - Чемпіон.

Ультрас Динамо не зможуть прийняти Мірчу Лучуску на посаді головного тренера київського клубу.

Про це розповів фанати Динамо Андрій Кореневський та Віталій Шеремета

"Луческу – це просто символ тієї команди-симулянтів, Шахтаря. Коли Кучер падав, це він так вчив. Ми бачимо, що відбувається у Динамо. За ці пару матчів хлопці дуже швидко переймають навички. Буяльський кричить вже практично як Кучер. Ще трохи, і буде вже майже Кучером. Я не знаю, як Вукоєвич в штабі це терпить.

Луческу – це символ того антагонізму, якій будувався Ахметовим щодо Києва. Я багато разів їздив до Донецька по роботі і бачив, що там відбувалося. Те, що ми бачимо зараз на Донбасі, руку до цього в основному доклав футбол. Луческу був саме символом того Шахтаря, який протиставлявся всьому українському, всьому київському. Вони говорили, що Київ собі все забирає.

Ця вся політика, що Донбас годує Україну. Однією зі складових того, що вилилося у війну, був футбол. Луческу був серйозним шурупом цього механізму, який розривав України і відірвав Донбас від нас. Він говорив, що Україна та Росія – це одне і те ж. Потім, після того, як загинули 13 тисяч осіб на Донбасі, він поїхав в Росію працювати в структурі Газпрому. Це говорить, що він людина – абсолютно безпринципна.

Коли ми були на зустрічі з Ігорем Суркісом, я йому особисто сказав: ви ведете себе, як терпіла. На вас 12 років лили бруд, а ви тепер даєте цій людині роботу. Це навіть не по-пацанськи. Я б ніколи в житті не взяв на роботу людину, навіть якщо б він був суперпрофесіоналом, після того, як він 12 років поливав брудом мене, мою команду і фанатів. Є поняття принципу.

Але для Суркіса це не проблема. Ващука взяти назад після Спартака – не проблема, він же вибачився. Суркіс вибачився за жест Мілевського. Я виріс на Борщагівці і не розумію цього. Я вважаю, що це не його бізнес. Він не взяв Колос або Минай, він взяв готовий бренд. Не факт, що без нього було б гірше. Поставили людину, яку ми не можемо прийняти за його поведінку щодо України і Динамо. Якщо Суркіс може підставити одну щоку, то я не можу, я даю здачі.

У Суркіса підхід такої собі квочки до колишніх динамівців. Це емоційний підхід. Він дивиться не на професійні якості, а на те, скільки років вони віддали Динамо. Це емоційно непогано, але краще зроби фонд, з якого підтримуй їх. Не потрібно давати роботу в клубі, якщо вони не професіонали. Спочатку нехай навчаться. Михайличенко зайняв колишню позицію в клубі, тому не можна говорити, нібито щось змінилося з приходом Луческу. Структурно нічого не змінилося. Як був бардак, так і залишився в клубі", - розповіли уболівальники.

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