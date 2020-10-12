Сидорчук: Збірній України треба краще зіграти в захисті

Гравцям збірної України слід проявити кращу концентрацію у захисті в матчі проти Іспанії.

Про це розповів півзахисник синьо-жовтих Сергій Сидорчук.

"Іспанія більшу увагу приділяє контролю м’яча. Головне — нам треба краще зіграти в захисті проти Іспанії.

Чи вдалося відновити сили? Я ще на настільки старий, щоб десь додатково черпати сили. Після матчів ми відновлюємося. Коли виходиш на поле проти таких суперників, сили з’являються самі по собі", - розповів Сидорчук.