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Сидорчук: Збірній України треба краще зіграти в захисті

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Сидорчук: Збірній України треба краще зіграти в захисті
#Сидорчук, #Україна, #Іспанія

Джерело - uaf.ua.

Гравцям збірної України слід проявити кращу концентрацію у захисті в матчі проти Іспанії.

Про це розповів півзахисник синьо-жовтих Сергій Сидорчук.

"Іспанія більшу увагу приділяє контролю м’яча. Головне — нам треба краще зіграти в захисті проти Іспанії.

Чи вдалося відновити сили? Я ще на настільки старий, щоб десь додатково черпати сили. Після матчів ми відновлюємося. Коли виходиш на поле проти таких суперників, сили з’являються самі по собі", - розповів Сидорчук.     

Раніше, Шевченко назвав завдання збірної України у грі проти Іспанії.

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