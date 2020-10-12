Шевченко назвав завдання збірної України у грі проти Іспанії

Гравцям збірної України у грі проти Іспанії необхідно перекрити фланги суперникам.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Наші футболісти роблять максимум того, що вони можуть на сьогодні. Іспанія наразі має сильнішу команду, як і останніми роками. Ми працюємо над цим. Я знаю, що в наших футболістів є мотивація для того, щоб показати хорошу гру. Ми розраховуємо на наявні сили, будемо готувати певний план на поєдинок.

Однозначно, не можна особливо розкриватися з такими командами, які мають перевагу в якості й класі футболістів. Ми повинні трохи змінити структуру нашої гри, насамперед в обороні, зіграти компактніше й агресивніше. Іспанія чудово використовує фланги, у неї дуже якісні футболісти, які чудово грають один в один. Якщо ми зможемо їх перекрити, то спробуємо дати бій", - розповів Шевченко.