На думку Андрія, у нас багато молодих хлопців, для яких в майбутньому такі матчі відіграють величезну роль

Джерело - Футбол News.

Збірній України треба прагнути грати проти таких команд як Німеччина на рівних.

Про це заявив хавбек Вест Гему Андрій Ярмоленко.

"Ми билися, старалися. Прийшли вболівальники, хочу подякувати їм за підтримку, ми це відчували. Вважаю, що результат справедливий. Всі це бачили. Напевне, збірна Німеччини сильніша за нас і виграла заслужено. Але нічого страшного. Ми повинні рухатися далі і зробити висновки з цієї гри", - заявив вінгер.

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"Потрібно розуміти, проти кого ми грали. Треба прагнути грати проти таких команд на рівних, поки нам це важко. Але це досвід. У нас багато молодих хлопців, для яких в майбутньому такі матчі відіграють величезну роль", – сказав Андрій Ярмоленко

Нагадаємо, Вест Гем погодив контракт Бенрахмою.