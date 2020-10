Вінгер Брентфорда Саїд Бенрахма може перейти в Вест Гем.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Лондонці погодили з 25-річним алжирцем 5-річний контракт.

Saïd #Benrahma has agreed personal terms with #WestHam for 5-year contract. #Hammers have chosen the algerian winger as replacement of Felipe Anderson. Now West Ham are working to finalize the deal with #Brentford (ask €30M). #transfers #WHUFC