Шевченко визначився із заявкою збірної України на матч проти Німеччини

Джерело - УАФ.
Збірна України представила заявку на матч проти Німеччини в Лізі націй.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Воротарі: Георгій Бущан, Микита Шевченко, Дмитро Різник
Захисники: Едуард Соболь, Ігор Пластун, Ілля Забарний, Євген Чеберко, Юхим Конопля, Віталій Миколенко, Богдан Михайліченко, Олександр Караваєв
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Марлос, Ігор Харатін, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Євген Макаренко, Віктор Коваленко, Олександр Зубков
Нападник: Роман Яремчук
Варто зазначити, що до заявки на гру з Німеччиною не потрапили Роман Безус та Валерій Бондар.
Нагадаємо, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу Україна - Німеччина.