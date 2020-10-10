Шевченко визначився із заявкою збірної України на матч проти Німеччини

Бондар та Безус не зіграють в матчі Ліги націй

Джерело - УАФ.

Збірна України представила заявку на матч проти Німеччини в Лізі націй.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Воротарі: Георгій Бущан, Микита Шевченко, Дмитро Різник

Захисники: Едуард Соболь, Ігор Пластун, Ілля Забарний, Євген Чеберко, Юхим Конопля, Віталій Миколенко, Богдан Михайліченко, Олександр Караваєв

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Марлос, Ігор Харатін, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Євген Макаренко, Віктор Коваленко, Олександр Зубков

Нападник: Роман Яремчук

Варто зазначити, що до заявки на гру з Німеччиною не потрапили Роман Безус та Валерій Бондар.

Нагадаємо, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу Україна - Німеччина.