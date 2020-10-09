Україна - Німеччина: анонс і прогноз на матч Ліги націй

Збірна України - Збірна Німеччини

Ліга Націй 2020/21

Група А4, 3-й тур

10 жовтня, 21:45

У суботу, 10 жовтня 2020 року, на стадіоні "Олімпійський" в Києві відбудеться матч Ліги Націй УЄФА, в якому зіграють збірні України та Німеччини.

Щось абсолютно незрозуміле відбувається зі збірною України в кадровому плані в останні дні. Все почалося з виявлення коронавірусу у двох гравців Шахтаря - Степаненка і П'ятова, продовжилося виявленням COVID-19 у ще двох воротарів збірної - Паньківа і Луніна, а завершилося самоізоляцією інших "збірників" чемпіона України і виходом на поле в товариському матчі проти Франції відразу чотирьох абсолютних дебютантів в стартовому складі і включенням в заявку на матч 45-річного Шовковського.

Тож не дивно, що збірна Франції без особливих проблем розгромили українську збірну, завдавши їй рекордно великої поразки в історії - 7:1. І перед матчем проти Німеччини в Лізі Націй очікування українських уболівальників не сильно відрізняються від тих, що були перед грою на Стад де Франс. Адже поліпшення кадрової ситуації не очікується, а опонент - не менше грізний і "кровожерливий".

Особливо на тлі останніх своїх результатів. Німці зіграли три матчі поспіль внічию - два в Лізі Націй з однаковим рахунком 1:1 (проти Іспанії та Швейцарії), а ще один - в рамках товариської дуелі з Туреччиною (3:3). І з огляду на те, що в крайній зустрічі головний тренер Бундестім Йоахім Лев активно експериментував зі складом, а в Києві обіцяє виставити вже повноцінну основу, нічого хорошого це для підопічних Андрія Шевченка не обіцяє.

Так, гріє душу статистика - Україна ще жодного разу не програвала вдома німцям в офіційних матчах (3 нічиї в різні роки), але щось нам підказує, що в нинішньому стані "жовто-синім" навряд чи вдасться продовжити цю приємну серію. Більш того - програш може вийти так само болючим, як і в двох попередніх матчах з Францією та Іспанією.

Останні матчі збірної України

07.10.20 Франція - Україна 7:1

06.09.20 Іспанія - Україна 4:0

03.09.20 Україна - Швейцарія 2:1

17.11.19 Сербія - Україна 2:2

14.11.19 Україна - Естонія 1:0

Останні матчі збірної Німеччини

07.10.20 Німеччина - Туреччина 3:3

06.09.20 Швейцарія - Німеччина 1:1

03.09.20 Німеччина - Іспанія 1:1

19.11.19 Німеччина - Північна Ірландія 6:1

16.11.19 Німеччина - Білорусь 4:0

Історія протистоянь

Історія протистоянь збірних України та Німеччини нараховує шість очних зустрічей. У цих поєдинках тричі перемогу святкували німці і ще три матчі завершилися внічию.

Останній раз команди зустрічалися на Євро-2016. Тоді команда Михайла Фоменка поступилася супернику з рахунком 0:2 в груповій стадії турніру.

12.06.16 Німеччина - Україна 2:0

11.11.11 Україна - Німеччина 3:3

14.11.01 Німеччина - Україна 4:1

10.11.01 Україна - Німеччина 1:1

07.06.97 Україна - Німеччина 0:0

30.04.97 Німеччина - Україна 2:0

Пряма мова тренерів

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко:

"У нас дуже важка ситуація. Ми втратили ряд провідних футболістів. Довелося викликати кілька гравців з молодіжної команди. Це шанс для молодих футболістів проявити себе, але нам будемо складно, адже у нас немає потрібного кадрового ​​запасу. Головне завдання, яке я ставив, полягала в тому, щоб змінити якість гри команди, привести молоде покоління, яке зможе грати в трохи інший футбол. ми до цього йдемо. я задоволений тим, чого ми досягли за останні три роки. Але попереду чекають нові виклики. Треба підтримувати цей рівень ".

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев:

"По гарячих слідах одразу після двох наших нічиїх (з Іспанією і Швейцарією) я був не надто задоволений, тому що було складно очікувати, що без такого великого числа ключових гравців ми будемо домінувати. Однак згодом роздратування наростало. ми загубили надто багато моментів і двічі втратили перемогу. Недостатня ефективність - наша вічна проблема. Щоб прогресувати як команді, нам потрібні час і терпіння ".

Прогноз букмекерів

Букмекери вважають саме гостей фаворитом гри. Коефіцієнт на перемогу України – 11. Перемога Німеччини – 1,3. Нічия – 5,7.

Цікаві факти

- Україна не програє вдома вже десять матчів (В9 Н1). У стартовому поєдинку четвертої групи Ліги А підопічні Андрія Шевченка здолали у Львові Швейцарію 2:1, але три дні потому програли в Іспанії 0:4.

- Німеччина обидва вересневих матчі завершила внічию з однаковим рахунком 1:1. Команда Йоахіма Лева поділила очки вдома з іспанцями і на виїзді зі швейцарцями.

• Україна в шести матчах з Німеччиною не перемогла жодного разу (В3 Н3), при цьому всі попередні зустрічі команд в Україні (усі в Києві) завершилися внічию: 0:0 (1997), 1:1 (2001) і 3:3 ( 2011).

Прогноз Чемпіона: 0:3