Маліновський очікує важкого матчу з Німеччиною

Збірна Україні у матчі з Німеччиною у Лізі націй має показати свої найкращі якості.

Про це розповів півзахисник Руслан Маліновський.

"Німеччина є дуже серйозним суперником, у неї також завтра буде дуже висока мотивація виграти. Буде важка гра. Так, результат нашого матчу у Франції неприємний, але важливо вміти переключатися та робити правильні висновки. Найкраща реакція в такій ситуації — показати результат та гру, тоді той поєдинок забудеться. Ми маємо зіграти за рахунок своїх кращих якостей, не поступитися в боротьбі, у підборах...

Завтра буде більш важливий поєдинок, ніж той, що був із Францією. Ми вийшли на Євро, зараз перебуваємо на другому місці у групі Ліги націй, усе в наших руках. Ми досягли певного рівня, тепер треба тримати планку. Завтра буде черговий тест, намагатимемося скласти його на відмінно", - розповів Маліновський.