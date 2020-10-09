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Лев виділив прогрес збірної України

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Лев виділив прогрес збірної України
#Лев, #Німеччина

Джерело - УАФ.

Збірна України демонструє прогрес під керівництвом Андрія Шевченка.

Про це розповів головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев.

Актуально: Збірна України - збірна Німеччини: онлайн-трансляція

"Ми уважно проаналізували матчі збірної України зі Швейцарією та Іспанією. Команда під керівництвом Андрія Шевченка розвивається, на мою думку, у правильному напрямку. Вона може витримувати високий темп і переключатися по ходу зустрічі з одного завдання на інше. Цей розвиток колективу заслуговує на повагу. Результат товариського поєдинку українців проти Франції не є показовим. На мою команду очікує важка робота.

Склад на матч з Україною? Остаточно я вирішу все тільки після  тренування", - сказав Лев.

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