Збірна України демонструє прогрес під керівництвом Андрія Шевченка.

Про це розповів головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев.

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"Ми уважно проаналізували матчі збірної України зі Швейцарією та Іспанією. Команда під керівництвом Андрія Шевченка розвивається, на мою думку, у правильному напрямку. Вона може витримувати високий темп і переключатися по ходу зустрічі з одного завдання на інше. Цей розвиток колективу заслуговує на повагу. Результат товариського поєдинку українців проти Франції не є показовим. На мою команду очікує важка робота.

Склад на матч з Україною? Остаточно я вирішу все тільки після тренування", - сказав Лев.