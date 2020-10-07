На місце Дюбуа запросили Менді

Джерело - Sport Arena.

Захисник Ліона і збірної Франції Лео Дюбуа здав позитивний тест на коронавірус напередодні матчу з Україною.

Про це повідомляє пресслужба федерації футболу Франції.

26-річний футболіст вирушив на самоізоляцію. На його місце Дідьє Дешам запросив захисника Реала Ферлана Менді.

Дюбуа провів п'ять матчів за збірну Франції, дебютувавши в головній команді країни в червні минулого року.

Крім матчу з Україною, Лео пропустить ігри Ліги націй проти Португалії та Хорватії, які пройдуть 11 і 14 жовтня відповідно.

У минулому клубному сезоні Дюбуа взяв участь в 28 матчах Ліона, з яким дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Раніше, стала відома бригада арбітрів матчу Франція - Україна.