Джерело - Sport Arena.
Захисник Ліона і збірної Франції Лео Дюбуа здав позитивний тест на коронавірус напередодні матчу з Україною.
Про це повідомляє пресслужба федерації футболу Франції.
26-річний футболіст вирушив на самоізоляцію. На його місце Дідьє Дешам запросив захисника Реала Ферлана Менді.
Дюбуа провів п'ять матчів за збірну Франції, дебютувавши в головній команді країни в червні минулого року.
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Крім матчу з Україною, Лео пропустить ігри Ліги націй проти Португалії та Хорватії, які пройдуть 11 і 14 жовтня відповідно.
У минулому клубному сезоні Дюбуа взяв участь в 28 матчах Ліона, з яким дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів.
Раніше, стала відома бригада арбітрів матчу Франція - Україна.