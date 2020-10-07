Стала відома бригада арбітрів, яка розсудить матч Франція - Україна

Матч судитимуть арбітри з Латвії

Джерело - Чемпіон.

Судити товариський поєдинок Франція - Україна буде бригада арбітрів з Латвії на чолі з Андрісом Трейманісом.

Про це повідомляє Команда №1.

На лініях йому допомагатимуть Харальдсен Гудерманіс і Алексейс Спасьєніковс. Четвертий суддя - Александрс Голубєвс.

Матч Франція - Україна розпочнеться на Стад де Франс в Сен-Дені о 22.10 за київським часом. Раніше гравці Шахтаря пішли на самоізоляцію і не зіграють в цій зустрічі, також у воротарів Андрія Луніна і Юрія Паньківа виявили коронавірус.