 Шевченко довикликав гравців на заміну Степаненку і П'ятову | Футбол | Champion.com.ua
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До збірної України Шевченко довикликав гравців на заміну Степаненку і П'ятову

Сьогодні 08:08 696 0
Чи будуть ще новачки на зборі - залежить від результатів наступних тестів на COVID-19
До збірної України Шевченко довикликав гравців на заміну Степаненку і П'ятову
#Шевченко, #Паньків

Джерело - УАФ.

Андрія Пятова й Тараса Степаненка, в яких виявлено коронавірус, у збірній України замінять Юрій Паньків та Володимир Шепелєв.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Гравці Шахтаря не зможуть допомогти національній команді - щойнайменше в товариському матчі з Францією. Наступні тестування дадуть розуміння, чи будуть гірники у змозі приєднатися до табору збірної перед матчами Ліги націй УЄФА проти Німеччини та Іспанії.

Зважаючи на різке зменшення числа гравців, головний тренер збірної України Андрій Шевченко прийняв рішення терміново довикликати голкіпера Олександрії Юрія Паньківа та півзахисника київського Динамо Володимира Шепелєва. Для обох футболістів це не перше запрошення до лав головної команди країни.

Виліт національної збірної до Парижа призначено на 11.00 понеділка. У столиці Франції до виконавців з УПЛ мають приєднатися збірники, які виступають в іноземних чемпіонатах.

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