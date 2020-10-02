УПЛ визначила найкращого тренера і гравця місяця

Джерело - УПЛ.
УПЛ за підсумками вересня визначила найкращого гравця і наставника місяця.
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
Найкращим наставником визнаний тренер Ворскли Юрій Максимов. На старті сезону полтавська команда набрала 10 очок в 4-х турах і лідирує разом з Динамо.
Найкращим гравцем місяця став форвард Ворскли Руслан Степанюк, який в голосуванні випередив Миколу Шапаренка та Олександра Гладкого.
Степанюк забив 3 голи і зробив 2 асисти.
Раніше, Ворскла завдяки дублю Кулача перемогла Львів в 1/16 фіналу Кубка України.