Стало відомо, де і проти кого Динамо і Шахтар розпочнуть груповий раунд Ліги чемпіонів

Мессі завітає до Києва вже у середині жовтня

2 жовтня буде оголошено офіційний календар Ліги чемпіонів, а нині є лише попередня інформація про розклад матчів.

Про це повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside

Таким чином, 20 або 21 жовтня, швидше за все в гості до Динамо до Києва завітає Барселона з Ліонелем Мессі, а Шахтар розпочне груповий раунд в Італії проти Інтера у рімейку недавнього півфіналу Ліги Європи.

Київське Динамо зіграє в групі G проти Ювентуса з Кріштіану Роналду, Барселони з Ліонелем Мессі та Ференцвароша під керівництвом Сергія Реброва, якому доля надала шанс повернутися до Києва, правда з іншою командою-суперником.

Донецький Шахтар в опонентах має три клуби з ТОП-5 країн футбольної Європи: мадридський Реал, міланський Інтер (якому гірники поступилися в півфіналі Ліги Європи) та Боруссію з Менхенгладбаха.

Ліга чемпіонів 2020/21

1-й тур, 20/21 жовтня

Група B. Інтер Мілан - Шахтар Донецьк

Група G. Динамо Київ - Барселона