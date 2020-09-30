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Луческу повторив рекорд Лобановського по розгромам

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Містер відсвяткував 20-ту велику перемогу в єврокубках з українськими клубами
Луческу повторив рекорд Лобановського по розгромам
#Луческу, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Обігравши Гент з рахунком 3:0, Динамо здобуло першу розгромну перемогу в єврокубках під керівництвом Мірчі Луческу. 

Про це повідомляє sport.ua.

Для румунського тренера ця перемога стала 20-ю на міжнародній арені на чолі українських клубів. Тим самим він повторив рекордний для наставників наших команд показник 20-річної давності, що належить Валерію Лобановському. 13 розгромів підопічні Луческу нанесли суперникам в Лізі чемпіонів і 7 - в Лізі Європи (Кубку УЄФА). До слова, виграш з великим рахунком у буйволів виявився ювілейним і для Динамо - 20-м в Лізі (Кубку) чемпіонів. А крім того, і 60 переможним для киян в цьому ж турнірі на своєму полі.

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