Пластун: Пенальті? Я грав головою і влучив собі в руку

Генту потрібно виправляти ситуацію, яка склалася у команді.

Про це розповів український захисник бельгійського клубу Ігор Пластун.

"Це футбол. Вже абсолютно не важливо, скільки ми били. Треба було забивати. Нам є над чим працювати, потрібно виправляти ситуацію, що склалася в команді. Йдемо далі.

Привезений пенальті? Йшов простріл. Я грав головою і влучив собі в руку. Нічого коментувати. В цілому важко говорити, коли програєш", - відзначив Пластун.