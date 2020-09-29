Динамо - Гент: букмекери прогнозують вихід киян у Лігу чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Уже сьогодні київське Динамо зіграє матч-відповідь плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти бельгійського Гента.

Букмекери вважать українську команду фаворитом у протистоянні з бельгійцями. Перемога Динамо оцінюється коефіцієнтом - 1,85, Гента - 3,6. Нічия - 3,7. Коефіцієнт на вихід киян в групу Ліги чемпіонів - 1,12, Гента - 5,5.

Нагаджаємо, гра Динамо - Гент відбудеться сьогодні, 29 вересня в Києві на НСК Олімпійський о 22:00. Перший матч завершився перемогою підопічних Луческу - 2:1. Текстова трансляція на нашому сайті.