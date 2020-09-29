Динамо - Гент: букмекери прогнозують вихід киян у Лігу чемпіонів

 Динамо - Гент: ставки и прогноз букмекеров | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Костюк - Хібіно: онлайн-трансляція 1 кола Roland Garros. LIVE
Сьогодні 12:15 2137
Костюк поступилась Хібіно у першому колі Roland Garros
Сьогодні 13:06 39
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-й секунді матчу
Сьогодні 12:22 4013
Динамо Київ - Гент: онлайн-трансляція плей-оф раунду Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 10:20 3029 1
Тампа-Бей виграла Кубок Стенлі
Сьогодні 08:16 583
Динамо Київ – Гент: анонс і прогноз матчу плей-оф раунду Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 3710
Луческу: Найголовніше - забути рахунок першого матчу
Вчора 18:23 1647
Світоліна перемогла Грачову у першому колі Roland Garros
Вчора 18:06 2201
Завацька програла Бертенс у першому колі Roland Garros
Вчора 16:07 853
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла місце у ТОП-5
Вчора 13:09 56711 1
Блоги
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:53 505
Хорватський боксер відправив у дикий нокаут свого суперника
Хорватський боксер відправив у дикий нокаут свого суперника Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:47 689
Матч між БК Одеса та Тернополем закінчився масовою бійкою
Матч між БК Одеса та Тернополем закінчився масовою бійкою Андрій Твердохліб
Вчора 21:40 1362
Фаті не отримав приз найкращому гравцю матчу через свій юний вік
Фаті не отримав приз найкращому гравцю матчу через свій юний вік Стас Лысак
Вчора 19:00 1104
Вокер попросив Владу Седан збирати з вечора речі Зінченку - він жахливо одягається
Вокер попросив Владу Седан збирати з вечора речі Зінченку - він жахливо одягається Андрій Твердохліб
Вчора 18:46 970
Мік Шумахер повторив легендарний обгін свого батька
Мік Шумахер повторив легендарний обгін свого батька Стас Лысак
Вчора 18:00 1353
Динамо отримає рекордні призові у разі виходу в Лігу чемпіонів
Динамо отримає рекордні призові у разі виходу в Лігу чемпіонів Стас Лысак
Вчора 17:30 8155 1
Варді стає жахом для Гвардіоли: гравець Лестера відзначився історичним досягненням
Варді стає жахом для Гвардіоли: гравець Лестера відзначився історичним досягненням Стас Лысак
Вчора 16:30 973
Гаккінен і Шумахер влаштували бійню на початку 00-х. Головний суперник червоного барона святкує 52 день народження
Гаккінен і Шумахер влаштували бійню на початку 00-х. Головний суперник червоного барона святкує 52 день народження Стас Лысак
Вчора 15:30 526
ВІДЕО. Дубль і гольовий пас: Кравець запалює в чемпіонаті Туреччини
ВІДЕО. Дубль і гольовий пас: Кравець запалює в чемпіонаті Туреччини Андрій Твердохліб
Вчора 14:37 1288
Моєс - клоун, - фанати Вест Гема обурюються відсутністю Ярмоленка в основі команди
Моєс - клоун, - фанати Вест Гема обурюються відсутністю Ярмоленка в основі команди Стас Лысак
Вчора 11:30 3693
Легенда українського бігу Іван Гешко у подкасті Пейсмейкери
Легенда українського бігу Іван Гешко у подкасті Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Вчора 08:34 728
Чарло-молодший легким джебом відправив суперника у важкий нокаут
Чарло-молодший легким джебом відправив суперника у важкий нокаут Андрій Твердохліб
27.09.2020 21:47 3727
Жахлива аварія сталася в Росії під час етапу чемпіонату світу у Формулі 2
Жахлива аварія сталася в Росії під час етапу чемпіонату світу у Формулі 2 Андрій Твердохліб
27.09.2020 20:18 1636
Кравець забиває шикарний гол у першому ж матчі за Коньяспор
Кравець забиває шикарний гол у першому ж матчі за Коньяспор Андрій Твердохліб
27.09.2020 18:27 4226
Відео дня. Шалена атака Дерев'янченка в 12 раунді, Чарло врятував гонг
Відео дня. Шалена атака Дерев'янченка в 12 раунді, Чарло врятував гонг Андрій Твердохліб
27.09.2020 15:23 5751
Я щаслива! Світоліна прокоментувала перемогу в Стразбурзі
Я щаслива! Світоліна прокоментувала перемогу в Стразбурзі Андрій Твердохліб
27.09.2020 12:15 3065
Дерев'янченко - Чарло. Відео бою
Дерев'янченко - Чарло. Відео бою Стас Лысак
27.09.2020 08:27 1987
ВІДЕО. Супряга та Андрієвський організували гол-красень у грі з Минаєм
ВІДЕО. Супряга та Андрієвський організували гол-красень у грі з Минаєм Андрій Твердохліб
26.09.2020 15:04 6279
Вербич не реалізував пенальті, але Минай залишився удесятьох
Вербич не реалізував пенальті, але Минай залишився удесятьох Андрій Твердохліб
26.09.2020 14:41 992
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:06 Теніс Костюк поступилась Хібіно у першому колі Roland Garros 39
12:55 Футбол Фулгем - Астон Вілла 0:3. Огляд матчу 88
12:44 Футбол Хедіра вимагає у Ювентуса компенсацію за розірвання контракту 151
12:30 ММА Нурмагомедов: Мак-Грегор тепер Twitter-боєць 115
12:22 Футбол Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-й секунді матчу 4013
12:18 Футбол Шепелєв: У Динамо хороший шанс вийти до Ліги чемпіонів 301
12:15 Пряма трансляція Костюк - Хібіно: онлайн-трансляція 1 кола Roland Garros. LIVE 2137
11:57 Футбол Болонья - Парма 4:1. Огляд матчу 184
11:53 Блог ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії 513
11:47 Блог Хорватський боксер відправив у дикий нокаут свого суперника 723
11:46 Футбол Динамо поскаржилось у ФІФА на Корінтіас 479
11:30 Бокс Лопес хоче повторити досягнення Тайсона 430
11:24 Футбол Динамо - Гент: букмекери прогнозують вихід киян у Лігу чемпіонів 289
11:14 Футбол Буряк: Динамо близьке до виходу в груповий етап Ліги чемпіонів 438
10:55 Футбол Ящук назвав фаворита протистояння Динамо – Гент 327
10:34 Футбол Клуби АПЛ визначать план дій у випадку дострокового завершення сезону 312
10:20 Пряма трансляція Динамо Київ - Гент: онлайн-трансляція плей-оф раунду Ліги чемпіонів. LIVE 3029 1
10:16 Футбол Динамо - Гент: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 506
09:58 Футбол Михайліченко: Міг повернутися у Динамо 598
09:46 Футбол Циганик: Гравці Дніпра-1 не розуміють вимоги Йовичевича 890 2
09:30 Футбол Ліверпуль - Арсенал 3:1. Огляд матчу 428
09:12 Футбол Луческу: У Генті є ким замінити Яремчука 556
08:59 Футбол Клуб Першої ліги звільнив тренера 1112
08:46 Футбол У Дженоа виявлено 14 випадків зараження коронавірусом 354
08:30 Футбол Циганик: Луческу потрібен центральний захисник 1036

Динамо - Гент: букмекери прогнозують вихід киян у Лігу чемпіонів

Сьогодні 11:24 289 0
Динамо - Гент: букмекери прогнозують вихід киян у Лігу чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Уже сьогодні київське Динамо зіграє матч-відповідь плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти бельгійського Гента.

Букмекери вважать українську команду фаворитом у протистоянні з бельгійцями. Перемога Динамо оцінюється коефіцієнтом - 1,85, Гента - 3,6. Нічия - 3,7. Коефіцієнт на вихід киян в групу Ліги чемпіонів - 1,12, Гента - 5,5.

Нагаджаємо, гра Динамо - Гент відбудеться сьогодні, 29 вересня в Києві на НСК Олімпійський о 22:00. Перший матч завершився перемогою підопічних Луческу - 2:1. Текстова трансляція на нашому сайті.

Коментарі ()