Динамо Київ – Гент: анонс і прогноз матчу плей-оф раунду Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Динамо (Київ, Україна) - Гент (Гент, Бельгія)
Київське Динамо в матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів прийматиме бельгійський Гент. Матч відбудеться у вівторок, 29 вересня на НСК Олімпійський. Початок о 22:00. Обслуговуватиме гру польська бригада арбітрів на чолі з Шимоном Марциняком. У першій грі в Бельгії Динамо здобуло перемогу з рахунком 2:1.
Динамо
Після гри в Генті, яка відбулася 23 вересня, кияни зіграли календарний матч чемпіонату України проти Миная і впевнено перемогли з рахунком 4:0. Мірча Луческу, тримаючи в голові гру з Гентом, дав перепочити ряду основних гравців. Сергій Сидорчук і Микола Шапаренко зіграли по тайму, а Віталій Буяльський і Карлос Де Пена взагалі усю гру провели на лаві для запасних.
Що стосується травмованих, то продовжує знаходитись в лазареті провідний центрбек киян Денис Попов. Відновився після травми інший центральний захисник Артем Шабанов, але участі в матчах поки не брав. Микита Бурда, як відомо, у цьому сезоні команді не допоможе.
Не може на радувати тренерський штаб і вболівальників Динамо присутність у загальній групі лідера команди Віктора Циганкова, який у грі з Минаєм відзначився голом.
Динамо після 4-х турів лідирує в чемпіонаті УПЛ. Кияни набрали 10 очок і випереджають головного конкурента Шахтар на 2 пункта.
Гент
Суперник Динамо провів чергову невдалу гру в Лізі Жупіле, програвши вдома скромному Левену – 2:3. Роман Безус, який не зіграє з Динамо через дискваліфікацію, та Ігор Пластун вийшли в стартовому складі, але команді допомогти не змогли. Роман Яремчук отримав пошкодження в першій грі з Динамо та пропустив поєдинок. Швидше за все Яремчук пропустить гру про рідного клубу. Як і в першому матчі, не допоможе бельгійцям лідер команди Чакветадзе, який продовжує лікуватися. Також у лазареті Гента Де Бруйн і Кумс.
Гент жахливо стартував в чемпіонаті Бельгії. Команда набрала всього 6 очок у 7 матчах і знаходиться на 15 місці.
Орієнтовні склади
Динамо: Бущан, Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Вербич, Де Пена, Супряга;
Гент: Руф, Фортуна, Нгаде-Нгаджуї, Пластун, Кастро-Монтес, Овусу, Дорш, Ботака, Депуатр, Кляйндінст.
Цікаві факти
Пряма мова
Мірча Луческу (головний тренер Динамо): Очікується
Вім Де Декер (головний тренер Гента): Очікується
Прогноз букмекерів
Букмекери вважають Динамо фаворитом матчу. Коефіцієнт на перемогу українського клубу – 2,0. Перемога Гента – 3,6. Нічия – 3,2. На вихід Динамо в Лігу чемпіонів коефіцієнт – 1,12, Гент – 6,4.
Прогноз Чемпіона
2:0