Динамо Київ – Гент: анонс і прогноз матчу плей-оф раунду Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Динамо (Київ, Україна) - Гент (Гент, Бельгія)

Ліга чемпіонів. Кваліфікація, плей-оф

матч-відповідь

Київ, НСК Олімпійський. 29 вересня, 22:00

Київське Динамо в матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів прийматиме бельгійський Гент. Матч відбудеться у вівторок, 29 вересня на НСК Олімпійський. Початок о 22:00. Обслуговуватиме гру польська бригада арбітрів на чолі з Шимоном Марциняком. У першій грі в Бельгії Динамо здобуло перемогу з рахунком 2:1.

Динамо

Після гри в Генті, яка відбулася 23 вересня, кияни зіграли календарний матч чемпіонату України проти Миная і впевнено перемогли з рахунком 4:0. Мірча Луческу, тримаючи в голові гру з Гентом, дав перепочити ряду основних гравців. Сергій Сидорчук і Микола Шапаренко зіграли по тайму, а Віталій Буяльський і Карлос Де Пена взагалі усю гру провели на лаві для запасних.

Що стосується травмованих, то продовжує знаходитись в лазареті провідний центрбек киян Денис Попов. Відновився після травми інший центральний захисник Артем Шабанов, але участі в матчах поки не брав. Микита Бурда, як відомо, у цьому сезоні команді не допоможе.

Не може на радувати тренерський штаб і вболівальників Динамо присутність у загальній групі лідера команди Віктора Циганкова, який у грі з Минаєм відзначився голом.

Динамо після 4-х турів лідирує в чемпіонаті УПЛ. Кияни набрали 10 очок і випереджають головного конкурента Шахтар на 2 пункта.

Гент

Суперник Динамо провів чергову невдалу гру в Лізі Жупіле, програвши вдома скромному Левену – 2:3. Роман Безус, який не зіграє з Динамо через дискваліфікацію, та Ігор Пластун вийшли в стартовому складі, але команді допомогти не змогли. Роман Яремчук отримав пошкодження в першій грі з Динамо та пропустив поєдинок. Швидше за все Яремчук пропустить гру про рідного клубу. Як і в першому матчі, не допоможе бельгійцям лідер команди Чакветадзе, який продовжує лікуватися. Також у лазареті Гента Де Бруйн і Кумс.

Гент жахливо стартував в чемпіонаті Бельгії. Команда набрала всього 6 очок у 7 матчах і знаходиться на 15 місці.

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан, Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Вербич, Де Пена, Супряга;

Гент: Руф, Фортуна, Нгаде-Нгаджуї, Пластун, Кастро-Монтес, Овусу, Дорш, Ботака, Депуатр, Кляйндінст.

Цікаві факти

• Динамо виграло першу гру в Бельгії – 1:2 і знаходяться за крок до групової стадії Ліги чемпіонів;

• Динамо не програє у 8 матчах поспіль (П7 Н1);

• Востаннє Динамо грало на груповій стадії Ліги чемпіонів у сезоні в сезоні 2016/17 років;

• Динамо виграло всі 27 єврокубкових протистоянь, які починало з перемоги в гостях;

• П'ять разів кияни перемагали з рахунком 2:1 у першій виїзній зустрічі;

• Динамо перемогло в єдиній попередньої серії пенальті в єврокубках: 3:1 проти Спарти в кваліфікації Ліги чемпіонів-1998/99;

• Гент виграв усього тричі в останніх 10 матчах;

• Для виходу в Лігу чемпіонів бельгійцям треба забивати, мінімум, двічі. Динамо востаннє пропускало 2 голи в заключній грі минулого чемпіонату України від Колоса;

• Гент лише одного разу грав на груповому етапі ЛЧ. У сезоні 2015/16 бельгійці добралися до 1/8 фіналу;

• Раніше Гент шість разів програвав удома перший матч єврокубкового протистояння і пройшов далі лише одного разу - за підсумками поєдинку з Лозанною у першому колі Кубка УЄФА-1991/92;

• Гент ще ніколи не поступався в першому матчі на своєму полі з рахунком 2:1;

• На рахунку Гента перемога і поразка в двох єврокубкових серіях пенальті.

Пряма мова

Мірча Луческу (головний тренер Динамо): Очікується

Вім Де Декер (головний тренер Гента): Очікується

Прогноз букмекерів

Букмекери вважають Динамо фаворитом матчу. Коефіцієнт на перемогу українського клубу – 2,0. Перемога Гента – 3,6. Нічия – 3,2. На вихід Динамо в Лігу чемпіонів коефіцієнт – 1,12, Гент – 6,4.

Прогноз Чемпіона

2:0