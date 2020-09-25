Мессі: Суарес не заслужив, щоб його так вигнали

Лідеру каталонців Ліонелю Мессі буде дивно бачити багаторічного партнера Луїса Суареса в іншій футболці.

Про це заявив сам аргентинець.

"Я вже здогадувався про відхід Суареса, але сьогодні зайшов в роздягальню і остаточно в цьому переконався. Буде дуже складно більше не проводити з тобою час як на полі, так і за його межами. Ми будемо дуже сумувати за тобою. Минуло багато років, спільних обідів, вечорів... Це ніколи не забудеться.

Буде дивно побачити тебе в інший футболці. Ти один з найважливіших гравців у історії клубу, що добився вагомих досягнень як в клубі, так і індивідуально. Ти не заслужив, щоб тебе вигнали таким чином. Але правда в тому, що на цей час мене вже нічого не дивує.

Я бажаю тобі всього найкращого в цьому новому випробуванні. Я дуже тебе люблю. До скорої зустрічі, мій друг", - сказав Мессі.