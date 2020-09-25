Мессі: Суарес не заслужив, щоб його так вигнали

Джерело - Чемпіон.
Лідеру каталонців Ліонелю Мессі буде дивно бачити багаторічного партнера Луїса Суареса в іншій футболці.
Про це заявив сам аргентинець.
"Я вже здогадувався про відхід Суареса, але сьогодні зайшов в роздягальню і остаточно в цьому переконався. Буде дуже складно більше не проводити з тобою час як на полі, так і за його межами. Ми будемо дуже сумувати за тобою. Минуло багато років, спільних обідів, вечорів... Це ніколи не забудеться.
Буде дивно побачити тебе в інший футболці. Ти один з найважливіших гравців у історії клубу, що добився вагомих досягнень як в клубі, так і індивідуально. Ти не заслужив, щоб тебе вигнали таким чином. Але правда в тому, що на цей час мене вже нічого не дивує.
Я бажаю тобі всього найкращого в цьому новому випробуванні. Я дуже тебе люблю. До скорої зустрічі, мій друг", - сказав Мессі.
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Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos. Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada. Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo.
Раніше, Барселона продала Луїса Суареса в Атлетіко.