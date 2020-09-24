Барселона продала Суареса в Атлетіко

Каталонський клуб отримає за гравця до €6 мільйонів

Барселона досягла угоди з мадридським Атлетіко щодо продажу 33-річного уругвайського форварда Луїса Суареса.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

Блаугранас отримають за футболіста до €6 мільйонів. Термін дії контракту не називається.

Суарес виступав за Барселону з літа 2014-го року після переходу з Ліверпуля за €82 мільйони. Всього Луїс провів за каталонську команду 283 матчі у всіх турнірах, де забив 198 м'ячів і віддав 109 результативних передач. У складі Барселони Суарес виграв 13 титулів.

У четвер, 24-го вересня, Луїс Суарес проведе прощальну пресконференцію.

Раніше повідомлялося, що Суарес погодив контракт з Атлетіко.