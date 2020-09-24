Барселона продала Суареса в Атлетіко

Джерело - sport.ua.
Барселона досягла угоди з мадридським Атлетіко щодо продажу 33-річного уругвайського форварда Луїса Суареса.
Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.
Блаугранас отримають за футболіста до €6 мільйонів. Термін дії контракту не називається.
Суарес виступав за Барселону з літа 2014-го року після переходу з Ліверпуля за €82 мільйони. Всього Луїс провів за каталонську команду 283 матчі у всіх турнірах, де забив 198 м'ячів і віддав 109 результативних передач. У складі Барселони Суарес виграв 13 титулів.
У четвер, 24-го вересня, Луїс Суарес проведе прощальну пресконференцію.
Раніше повідомлялося, що Суарес погодив контракт з Атлетіко.