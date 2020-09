Кальярі підписав Годіна

Клуб Серії А Кальярі підписав контракт з досвідченим захисником Дієго Годіном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Уругвайський захисник перейшов в новий клуб на правах вільного агента, підписавши трирічний контракт. Інтер вирішив відпустити захисника до закінчення контракту, щоб заощадити на його зарплаті.

Diego #Godín è rossoblù 🔴🔵



Benvenuto in famiglia 🥰

Bienvenido en familia 🤩

Welcome in the family 😎



➡️ https://t.co/2WjE9N8tVV#bienvenidoGodin #forzaCasteddu pic.twitter.com/Lc5T4kTzFH