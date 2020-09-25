Кальярі підписав Годіна

Нещодавно захисник грав у фіналі Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Клуб Серії А Кальярі підписав контракт з досвідченим захисником Дієго Годіном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Уругвайський захисник перейшов в новий клуб на правах вільного агента, підписавши трирічний контракт. Інтер вирішив відпустити захисника до закінчення контракту, щоб заощадити на його зарплаті.

Раніше, Відаль став гравцем Інтера.