Кальярі підписав Годіна

Джерело - Чемпіон.
Клуб Серії А Кальярі підписав контракт з досвідченим захисником Дієго Годіном.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Уругвайський захисник перейшов в новий клуб на правах вільного агента, підписавши трирічний контракт. Інтер вирішив відпустити захисника до закінчення контракту, щоб заощадити на його зарплаті.
Diego #Godín è rossoblù 🔴🔵— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 24, 2020
Benvenuto in famiglia 🥰
Bienvenido en familia 🤩
Welcome in the family 😎
➡️ https://t.co/2WjE9N8tVV#bienvenidoGodin #forzaCasteddu pic.twitter.com/Lc5T4kTzFH
Раніше, Відаль став гравцем Інтера.