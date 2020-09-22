 Відаль став гравцем Інтера | Футбол | Champion.com.ua
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Відаль став гравцем Інтера

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Відаль став гравцем Інтера
#Відаль, #Інтер

Джерело - Чемпіон.

Інтер підписав контракт з чилійським півзахисником Артуро Відалем, який покинув Барселону.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт 33-річного гравця оформлений на 2 роки. Повідомляється, що Барселона віддала футболіста за 1 мільйон євро, щоб швидше оформити трансфер.

У складі каталонської команди Відаль провів 96 матчів і забив 11 голів. Виграв чемпіонат Іспанії і Суперкубок Іспанії. Артуро потрапив в список гравців, які виявилися не потрібні новому тренеру Рональду Куману.

Раніше в Італії Відаль успішно виступав за Ювентус.

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