Відаль став гравцем Інтера

Чилійський гравець повернувся в Італію

Джерело - Чемпіон.

Інтер підписав контракт з чилійським півзахисником Артуро Відалем, який покинув Барселону.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт 33-річного гравця оформлений на 2 роки. Повідомляється, що Барселона віддала футболіста за 1 мільйон євро, щоб швидше оформити трансфер.

У складі каталонської команди Відаль провів 96 матчів і забив 11 голів. Виграв чемпіонат Іспанії і Суперкубок Іспанії. Артуро потрапив в список гравців, які виявилися не потрібні новому тренеру Рональду Куману.

Раніше в Італії Відаль успішно виступав за Ювентус.