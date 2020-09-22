Відаль став гравцем Інтера

Джерело - Чемпіон.
Інтер підписав контракт з чилійським півзахисником Артуро Відалем, який покинув Барселону.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Контракт 33-річного гравця оформлений на 2 роки. Повідомляється, що Барселона віддала футболіста за 1 мільйон євро, щоб швидше оформити трансфер.
🚨 | IT'S OFFICIAL@kingarturo23 has joined Inter!— Inter (@Inter_en) September 22, 2020
👉 https://t.co/r1gXNKJpxm#WelcomeVidal pic.twitter.com/GDIdr7ojtO
У складі каталонської команди Відаль провів 96 матчів і забив 11 голів. Виграв чемпіонат Іспанії і Суперкубок Іспанії. Артуро потрапив в список гравців, які виявилися не потрібні новому тренеру Рональду Куману.
Раніше в Італії Відаль успішно виступав за Ювентус.