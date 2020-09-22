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Молде - Ференцварош: онлайн-трансляція плей-оф раунду Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 17:25 197 0
Молде - Ференцварош: онлайн-трансляція плей-оф раунду Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ференцварош Сергія Реброва в першому матчі плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє в гостях проти норвезького Молде.

Матч відбудеться у середу, 23 вересня о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 3. Також онлайн матч Молде - Ференцварош наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, підопічні Реброва стартували з самих низів кваліфікації та встигли вибити з турніру швецький Юргорден, шотландський Селтік і загребське Динамо. Молде залишило за бортом турніру фінський КуПС, словенський Цельє та азербайджанський Карабах. 

Матч-відповідь відбудеться 29 вересня в Будапешті.

Київське Динамо паралельно з нашою грою зіграє перший матч проти Гента.

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