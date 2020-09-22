 Гент - Динамо Киев: анонс і прогноз матча Лиги чемпионов | Футбол | Champion.com.ua
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Гент - Динамо Київ: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 14:41 541 2
Гент - Динамо Київ: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Гент (Гент, Бельгія) – Динамо (Київ, Україна)

Ліга чемпіонів. Кваліфікація, раунд плей-оф. Перший матч
23 вересня

Київське Динамо в плей-оф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зустрінеться з бельгійським Гентом, кольори якого захищають колишні футболісти киян Роман Яремчук і Роман Безус. Учасник групового раунду ЛЧ визначиться за сумою 2 матчів – 23-го вересня команди зіграють в Генті, 29 – у Києві.

Гент

Головною новиною із табору бельгійської команди є зміна головного тренера.  Ласло Белені пропрацював у клубі всього 25 днів. За цей час встиг розсваритися із Романом Яремчуком і вкрай невдало стартувати в чемпіонаті. Таким чином до двобою з Динамо бельгійців готує експомічник Белені – Вім Де Декер.

В останньому матчі Ліги Жупіле Гент мінімально переміг на виїзді Мускрон (0:1), а Яремчук не реалізував пенальті. У шести зіграних матчах чемпіонату Гент двічі виграв і чотирі матчі програв. Наразі команда посідає лише 13 сходинку, набравши 6 очок.

Що стосується Ліги чемпіонів – Гент переміг віденський Рапід на стадії 3-го кваліфікаційного етапу (2:1).

Є в бельгійців і травмовані гравці. Команді не допоможе лідер команди Чакветадзе, у якого травма сухожилля.

Останні матчі

ЛЖ. Мускрон – Гент 0:1
ЛЧ. Гент – Рапід 2:1
ЛЖ. Ейпен – Гент 2:1
КТМ. АЗ Алкмар – Гент 1:1
ЛЖ. Гент – Мехелен 1:0

Динамо Київ

Київське Динамо з новим тренером, досить непогано, розпочало новий сезон. Динамівці набрали 7 очок 3 турах української Прем’єр-ліги та впевнено пройшли АЗ Алкмар у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Також кияни здобули Суперкубок України, перемігши свого головного конкурента на внутрішній арені - Шахтар.

В останній грі чемпіонату України Динамо, не без проблем, здолало ФК Львів, забивши переможний гол під завісу гри.

Головною проблемою Луческу в останніх матчах став переповнений лазарет. Кияни залишилися без усіх провідних центральних захисників. Чергову важку травму отримав Микита Бурда, продовжує хворіти інший центрбек Денис Попов. Щоправда, вирушив із командою до Бельгії Артем Шабанов, який пропустив останні матчі й навряд чи знаходиться у хороших кондиціях.

Не полетів із командою Фран Соль, на якого, вочевидь, Мірча Луческу не розраховує.

До приємного слід віднести чудову форму та солідну гру в останніх матчах Миколи Шапаренка, якому Луческу зміг знайти оптимальну позицію та функції.

Останні матчі

ПЛ. Динамо – ФК Львів 3:1
ЛЧ. Динамо Київ – АЗ Алкмар 2:0
ПЛ. Динамо – Десна 0:0
СКУ. Шахтар – Динамо 1:3
ПЛ. Олімпік – Динамо 1:4

Орієнтовні склади

Гент: Руф, Фортуна, Арсланаджич, Пластун, Кастро-Монтес, Овусу, Дорш, Кумс, Яремчук, Депуатр, Ботака.

Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Родрігес, Буяльський, Де Пена, Супряга.

Цікаві факти

• Динамо та Гент зустрічалися в кваліфікації Ліги чемпіонів 2010/11. Кияни впевнено перемогли в обох матчах (3:0, 1:3).

• Кияни вибували в кваліфікації Ліги чемпіонів в трьох попередніх сезонах.

• Другий сезон поспіль Динамо грає в кваліфікації Ліги чемпіонів з бельгійським клубом. В минулому році кияни поступилися Брюгге в третьому відбірковому раунді (0:1 г, 3:3 д). "Динамо" виграло тільки три із десяти матчів проти бельгійських команд (Н1 П6), причому жодного після згаданої перемоги над Гентом в 2010 році (Н1 П3).

• Гент втретє грає в Лізі чемпіонів, цей матч стане для нього 12-м у рамках турніру. Домашня перемога 2:1 над віденським Рапідом у третьому відбірковому раунді поточного сезону - під керівництвом нового тренера Віма де Деккера - стала для Гента лише четвертою в рамках турніру (Н1 П6) і третьою у рідних стінах.

• До цього Гент лише раз грав проти українських клубів в матчах на вибування - проти Динамо в 2010 році. Бельгійці також програли на виїзді (0:5) і вдома (3:5) Шахтарю на груповому етапі Ліги Европи2016/17, але в минулому сезоні краще виступили в матчах із Олександрією (1:1 г, 2:1 д ) - остання зустріч принесла їм першу перемогу над українським клубом з шостої спроби (Н1 П4).

Пряма мова

(очікуйте пізніше після передматчевою пресконференцією наставників)

Ставки букмекерів

Перемога Гента – 2,45, перемога Динамо – 2,95, нічия – 3,25.

Прогноз Чемпіона: 1:2

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