 Гент - Динамо Киев смотреть онлайн матч - Лига чемпионов - футбол 2 | Футбол | Champion.com.ua
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Гент - Динамо Київ: онлайн-трансляція плей-оф раунду Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 06:14 1406 0
Гент - Динамо Київ: онлайн-трансляція плей-оф раунду Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє в гостях з Гентом Романа Яремчука.

Матч відбудеться в середу, 23 вересня, на Геламко Арені. Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Такрж онлайн матч Гент - Динамо наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, в попередньому раунді Динамо впевнено перемогло АЗ Алкмар, а Гент, завдяки голу Яремчука, вибив із розіграшу австрійський Рапід.

Цікаво, що 10 років тому команди вже зустрічалися в кваліфікації ЛЧ. Тоді підопічні Газаєва двічі декласували бельгійців.

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