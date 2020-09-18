Ов'єдо орендував колишнього нападника Шахтаря до кінця сезону

Бланко-Лещук повернувся до Іспанії

28-річний аргентинський форвард з українським корінням Густаво Бланко-Лещук перейшов до іспанськго Ов'єдо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Антальяспор віддав нападника в оренду до кінця сезону.

Нагадаємо, в Антальяспор Бланко-Лещук перейшов влітку 2019 року. У сезоні-2019/20 зіграв 25 матчів в чемпіонаті Туреччини, відзначившись лише 4 забитими м'ячами. У Густаво вже був досвід гри в Іспанії, сезон-2018/19 він відіграв в Малазі також на правах оренди.

Бланко-Лещук виступав в Україні за львівські Карпати і донецький Шахтар. Ов'єдо також добре знайомий українським уболівальникам, в минулому сезоні там на правах оренди виступав воротар Реала і збірної України Андрій Лунін.

Раніше, Шахтар отримав пропозицію трансферу Соломона.