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Яремчука повернули до складу Гента після звільнення головного тренера

Сьогодні 09:12 1157 0
Роман Яремчук може зіграти у матчі проти Рапіда
Яремчука повернули до складу Гента після звільнення головного тренера
#Яремчук, #Гент

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Роман Яремчук потрапив до заявки Гента на матч проти віденського Рапіда у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.

Крім Романа Яремчука заявлені також українці Роман Безус та Ігор Пластун.

Раніше, Гент звільнив головного тренера після конфлікту з Яремчуком.

Нагадаємо, Яремчук подав у клуб запит на трансфер.

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