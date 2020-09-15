Яремчука повернули до складу Гента після звільнення головного тренера

Роман Яремчук може зіграти у матчі проти Рапіда

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Роман Яремчук потрапив до заявки Гента на матч проти віденського Рапіда у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.

Крім Романа Яремчука заявлені також українці Роман Безус та Ігор Пластун.

👥 Wim De Decker kiest morgen zijn elftal uit deze 21 namen 🔵⚪️ #gntrap #UCL pic.twitter.com/qx5PPFvnzB — KAA Gent (@KAAGent) September 14, 2020

Раніше, Гент звільнив головного тренера після конфлікту з Яремчуком.

Нагадаємо, Яремчук подав у клуб запит на трансфер.