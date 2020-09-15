Яремчука повернули до складу Гента після звільнення головного тренера

Джерело - Чемпіон.
Український нападник Роман Яремчук потрапив до заявки Гента на матч проти віденського Рапіда у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.
Крім Романа Яремчука заявлені також українці Роман Безус та Ігор Пластун.
👥 Wim De Decker kiest morgen zijn elftal uit deze 21 namen 🔵⚪️ #gntrap #UCL pic.twitter.com/qx5PPFvnzB— KAA Gent (@KAAGent) September 14, 2020
Раніше, Гент звільнив головного тренера після конфлікту з Яремчуком.
Нагадаємо, Яремчук подав у клуб запит на трансфер.