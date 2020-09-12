Причиною називається не найкраща форма українця після повернення з розташування збірної

Джерело - HLN.

Український нападник Роман Яремчук на тижні подав запит керівництву Гента про трансфер.

Про це повідомляє HLN.

Рік тому форвард робив аналогічний запит, але потім підписав новий контракт з клубом до 2023 року.

Відсутність Яремчука в заявці на матч з Ейпеном з цим не пов'язано.

Причиною називається не найкраща форма українця після повернення з розташування збірної.

Також він пропустить матч кваліфікації ЛЧ проти віденського Рапіда 15 вересня.

Раніше повідомлялося, що Яремчук помирився з головним тренером Гента.