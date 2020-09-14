Гент звільнив головного тренера після конфлікту з Яремчуком

На посаді головного тренера бельгійців Белені провів 25 днів

Наставник Гента Ласло Белені залишив посаду головного тренера бельгійського клубу.

Про це повідомляє Sport Foot Magazine.

Румунський фахівець пропрацював в бельгійському клубі тільки 25 днів. Під його керівництвом бельгійська команда виграла один матч і двічі програла.

Нагадаємо. що раніше у форварда збірної України Романа Яремука виник конфлікт з Болоні, що також могло стати однією з причин звільнення. Спочатку українець заявив, що незадоволений рівнем гри команди, на що тренер відповів, що футболістові слід залишити команду.

Після цього Яремчук не потрапив в заявку на матч проти Ейпена (1:2). Белені пояснив це втомою Романа після виклику в національну збірну.

У чемпіонаті Гент йде на 16-му місці. Вже завтра, 15 вересня Гент почне свої виступи в Лізі чемпіонів. Суперником бельгійців стане Рапід, початок матчу о 21:00.

Нагадаємо, український форвард Гента Роман Яремчук подав у клуб запит на трансфер.