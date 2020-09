Депай погодив умови особистого контракту з Барселоною

Нападник Ліона Мемфіс Депай близький до переходу до каталонської Барселони.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

26-річний голландець погодив умови особистого контракту з Барселоною. Клуби продовжують вести переговори. Авторитетний портал transfermarkt.de оцінює Депая в 44 мільйони євро.

Memphis Depay have agreed personal terms with Barcelona after contacts started days ago. But final agreement is still to be reached between Barça and OL - talks ongoing.

Barça are negotiating also with Wijnaldum agents - no opening bid to Liverpool yet. 🔵🔴 #FCB #LFC #transfers