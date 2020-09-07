Джерело - xsport.ua.
Нападник Барселони Антуан Грізманн має намір залишитися в каталонському клубі.
Про це повідомляє Diario Sport.
Раніше поширювалася інформація про потенційне повернення форварда в Атлетіко, а також - про від'їзд в АПЛ. Але 29-річний футболіст висловив бажання залишитися в іспанському гранді.
Грізманн готовий домагатися нових успіхів з каталонським клубом, і на нього навіть не вплинуть хороші грошові пропозиції від ТОП-клубів Англії.
Нагадаємо, Куман переконав Грізманна залишитися у Барселоні.