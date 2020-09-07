Француза не цікавлять гроші, які можуть платити в АПЛ

Нападник Барселони Антуан Грізманн має намір залишитися в каталонському клубі.

Про це повідомляє Diario Sport.

Раніше поширювалася інформація про потенційне повернення форварда в Атлетіко, а також - про від'їзд в АПЛ. Але 29-річний футболіст висловив бажання залишитися в іспанському гранді.

Грізманн готовий домагатися нових успіхів з каталонським клубом, і на нього навіть не вплинуть хороші грошові пропозиції від ТОП-клубів Англії.

Нагадаємо, Куман переконав Грізманна залишитися у Барселоні.