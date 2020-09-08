УЄФА через пандемію коронавірусу недоотримала понад 500 млн євро

Через пандемію коронавірусу УЄФА недоотримав від телевізійників за трансляції єврокубкових матчів 575 млн євро.

Про це розповів глава Асоціації європейських клубів (ECA) Андреа Аньєллі

"Ми бачили, що Прем'єр-ліга втратила 330 млн євро, а Бундесліга – 200 млн євро. Зараз ми узгоджуємо з УЄФА цифри, які передбачають скорочення виплат за телевізійні права на Лігу чемпіонів і Лігу Європи на 575 млн євро. Ці гроші не будуть розподілені", - сказав Аньєллі.