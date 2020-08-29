Матч за Суперкубок УЄФА може не відбутися

Джерело - ukrinform.ua.
Матч за Суперкубок УЄФА, який повинен відбутися 24 вересня в Будапешті, опинився під загрозою проведення.
Про це повідомляє The Times.
В Угорщині з 1 вересня вводяться нові правила карантинних обмежень, які, серед іншого, забороняють в період пандемії COVID-19 в'їзд на територію країни іноземних громадян.
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Характер цих обмежень ставить під великий сумнів проведення матчу за Суперкубок УЄФА.
Коментарів щодо цього зі сторони УЄФА наразі не було.
У матчі за Суперкубок УЄФА-2020 повинні зіграти тріумфатори минулого єврокубкового сезону: переможець Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія, і переможець Ліги Європи іспанська Севілья.