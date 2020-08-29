Матч за Суперкубок УЄФА може не відбутися

Матч може не відбутися через пандемію коронавірусу

Матч за Суперкубок УЄФА, який повинен відбутися 24 вересня в Будапешті, опинився під загрозою проведення.

Про це повідомляє The Times.

В Угорщині з 1 вересня вводяться нові правила карантинних обмежень, які, серед іншого, забороняють в період пандемії COVID-19 в'їзд на територію країни іноземних громадян.

Актуально: Без Роналду: УЄФА назвала команду сезону Ліги чемпіонів

Характер цих обмежень ставить під великий сумнів проведення матчу за Суперкубок УЄФА.

Коментарів щодо цього зі сторони УЄФА наразі не було.

У матчі за Суперкубок УЄФА-2020 повинні зіграти тріумфатори минулого єврокубкового сезону: переможець Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія, і переможець Ліги Європи іспанська Севілья.