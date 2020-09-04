Зінченко – найкращий у матчі проти Швейцарії за версією WhoScored

Став відомий найкращий гравець матчу проти Швейцарії

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко став найкориснішим гравцем стартового поєдинку Ліги націй проти Швейцарії.

Про це повідомляє WhoScored.

Портал оцінив дії півзахисника в 8.1, і це найкращий показник серед гравців двох команд.

Протягом матчу Зінченко завдав два удари по воротах, 81 раз торкнувся м'яча, зробив 62 точні передачі з 69, зробив по одному підбору і перехопленню, а також виграв 4 верхові боротьби.

На другому місці за показниками виявився Андрій Ярмоленко (7.8), на третьому - Тарас Степаненко та Богдан Михайліченко (7.6).

Раніше, Шевченко оцінив гру дебютантів збірної України.