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Шевченко: Комусь із новачків дам шанс зіграти зі Швейцарією

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Наставник збірної України - про матч проти Швейцарії
Шевченко: Комусь із новачків дам шанс зіграти зі Швейцарією
#Шевченко

Джерело - sport.ua.

У матчі Ліги націй зі збірною Швейцарії у складі збірної України можуть вийти новачки.

Про це заявив головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Ми робимо все, щоб гравці швидше згадали всі ті зв'язки, які були. Ще раз хочу подякувати клубам за той збір, який нам вдалося організувати, він піде нам в плюс.

Нам вдалося попрацювати над тактикою, підняти фізичний тонус команди. Думаю, ми достатньо розібрали ці два матчі. Тому, я чекаю хорошого футболу завтра і хорошої реакції від гравців.

У мене величезна повага до головного тренера збірної Швейцарії Владіміра Петковича за ту роботу, яку він проводить зі збірною Швейцарії. Ця команда дуже підняла свій рівень і грає в хороший футбол. Дуже люблю Швейцарію як країну, і бажаю їм удачі", - зазначив Шевченко.

Раніше, Шевченко назвав найкращого гравця збірної України на зборах.

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