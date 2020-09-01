Суаресу доведеться піти на зниження зарплати для переходу до Ювентуса

Клуб готовий підписати уругвайця безкоштовно і платити йому 10 млн євро на рік

Туринський Ювентус розглядає форварда каталонської Барселони і національної збірної Уругваю Луїса Суареса для посилення лінії атаки.

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

Туринський клуб буде готовий придбати уругвайця, якщо він погодиться на зниження зарплати до 10 мільйонів євро. У Барселоні форвард отримує 15 мільйонів.

Ювентус чекає, коли Суарес розірве контракт з каталонцями, щоб підписати його вільним агентом і не платити за трансфер. У сезоні 2019/20 Суарес зіграв 28 матчів в чемпіонаті Іспанії і забив в них 16 голів.

Раніше повідомлялося, що Луїс Суарес не входить в плани нового тренерського штабу Барселони і хоче перейти в той же клуб, куди піде і Лео Мессі.