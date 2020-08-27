Суарес хоче перейти в той же клуб, куди піде Мессі

33-річний уругвайський форвард каталонської Барселони Луїс Суарес, який не входить в плани нового тренерського штабу, хоче продовжити грати з Ліонелем Мессі.

Про це заявив агент футболіста Алехандро Бальбі.

"Результат історії Мессі вплине на рішення Суареса, оскільки вони найкращі друзі, вони добре почуваються на полі і поза ним. Вони відчувають особливу прихильність один до одного, ніби брати, вони нероздільні. У нас дощ пропозицій для Суареса", - сказав Бальбі.