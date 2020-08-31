Лужний оцінив жереб для Динамо у Лізі чемпіонів

Динамо зобов’язане проходити АЗ Алкмар у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів колишній гравець і тренер киян Олег Лужний.

"Хороший жереб. Обов'язково потрібно проходити. Кого проходити, якщо не АЗ ?! Шанси, думаю, 60 на 40 на користь Динамо

Матч в Києві? Звичайно це допоможе Динамо. Краще грати на своєму стадіоні, ніж їхати в Нідерланди і грати на їх стадіоні. Будуть там уболівальники, не будуть, але на своєму полі краще грати в будь-якому випадку", - сказав Лужний.