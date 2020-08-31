Став відомий суперник Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 серпня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Динамо розпочне участь у турнірі із матчу проти АЗ Алкмар. Матч відбудеться у Києві.

Протистояння буде складатися з одного матчу, який відбудеться 15 або 16 вересня. У разі нічиєї передбачено додатковий час і серія пенальті.

Переможець вийде в раунд плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, команда, яка програла у раунд плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, Болонья хоче підписати Родрігеса.