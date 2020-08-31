 Динамо зіграє з АЗ Алкмар у кваліфікації Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо зіграє з АЗ Алкмар у кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 13:15 1843 0
Став відомий суперник Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
Динамо зіграє з АЗ Алкмар у кваліфікації Ліги чемпіонів
#Динамо, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 серпня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Динамо розпочне участь у турнірі із матчу проти АЗ Алкмар. Матч відбудеться у Києві.

Протистояння буде складатися з одного матчу, який відбудеться 15 або 16 вересня. У разі нічиєї передбачено додатковий час і серія пенальті.

Переможець вийде в раунд плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, команда, яка програла у раунд плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, Болонья хоче підписати Родрігеса.

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