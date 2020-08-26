Президент Барселони вимагає особистої зустрічі з Мессі

Джерело - ua-football.com.
Президент Барселони Хосеп Бартомеу хоче провести особисту зустріч з капітаном команди Ліонелем Мессі, щоб обговорити ситуацію, що склалася.
Про це повідомляє Marca.
Бартомеу хоче особисто почути, чому саме незадоволений футболіст, і зрозуміти які можливо виходи з даної ситуації.
Нагадаємо, що Мессі перервав свою відпустку, щоб раніше зустрітися з новим головним тренером команди Роналдом Куманом. Саме після цієї бесіди аргентинець схилився до вирішення розірвати контракт і залишити клуб.
Нагадаємо, Мессі запросив у ФІФА свій трансферний сертифікат.