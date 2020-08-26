Мессі запросив у ФІФА свій трансферний сертифікат

Джерело - ua-football.com.
Нападник Барселони Ліонель Мессі найближчим часом перебереться в новий чемпіонат.
Про це повідомляє журналіст Танкреді Палмер.
Футболіст запросив у ФІФА міжнародний трансферний сертифікат, який повинен бути відправлений іспанською асоціацією футболу в національну асоціацію нового клубу гравця.
Раніше ми повідомляли, що Мессі вирішив скористатися опцією в контракті, згідно з якою він може розірвати угоду в односторонньому порядку. Відзначимо, що клаусула в контракті аргентинця 700 мільйонів євро. Барселона планує оскаржувати односторонній розрив контракту в суді.
Нагадаємо, ПСЖ не потягне контракт Мессі через ФФП.