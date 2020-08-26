Мессі запросив у ФІФА свій трансферний сертифікат

Ліонель Мессі готовий змінити клуб

Нападник Барселони Ліонель Мессі найближчим часом перебереться в новий чемпіонат.

Про це повідомляє журналіст Танкреді Палмер.

Футболіст запросив у ФІФА міжнародний трансферний сертифікат, який повинен бути відправлений іспанською асоціацією футболу в національну асоціацію нового клубу гравця.

Раніше ми повідомляли, що Мессі вирішив скористатися опцією в контракті, згідно з якою він може розірвати угоду в односторонньому порядку. Відзначимо, що клаусула в контракті аргентинця 700 мільйонів євро. Барселона планує оскаржувати односторонній розрив контракту в суді.

Нагадаємо, ПСЖ не потягне контракт Мессі через ФФП.