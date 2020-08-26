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Мессі запросив у ФІФА свій трансферний сертифікат

Сьогодні 18:15 297 0
Ліонель Мессі готовий змінити клуб
Мессі запросив у ФІФА свій трансферний сертифікат
#Мессі, #Барселона

Джерело - ua-football.com.

Нападник Барселони Ліонель Мессі найближчим часом перебереться в новий чемпіонат.

Про це повідомляє журналіст Танкреді Палмер.

Футболіст запросив у ФІФА міжнародний трансферний сертифікат, який повинен бути відправлений іспанською асоціацією футболу в національну асоціацію нового клубу гравця.

Раніше ми повідомляли, що Мессі вирішив скористатися опцією в контракті, згідно з якою він може розірвати угоду в односторонньому порядку. Відзначимо, що клаусула в контракті аргентинця 700 мільйонів євро. Барселона планує оскаржувати односторонній розрив контракту в суді.

Нагадаємо, ПСЖ не потягне контракт Мессі через ФФП.

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