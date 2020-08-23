 Лєднєв: Одне задоволення працювати з Луческу | Футбол | Champion.com.ua
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Лєднєв: Одне задоволення працювати з Луческу

Сьогодні 11:43 993 0
Лєднєв: Одне задоволення працювати з Луческу

Джерело - Чемпіон.

Мірча Луческу дасть новий поштовх для Динамо.

Так вважає півзахисник киян Богдан Лєднєв.

"Я повернувся в Динамо й дуже хотів залишитися тут. Дуже радий, що все склалося саме так. Я дуже довго чекав цього моменту, і нарешті дочекався.

Луческу – це тренер із великим ім’ям, і одне задоволення працювати під його керівництвом. Думаю, співпраця з Містером дасть поштовх особливо для молоді, тому що у нього багато досвіду, і всі лише додаватимуть у майстерності", – цитує Лєднєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у першому турі нового сезону УПЛ Динамо розгромило Олімпік з рахунком 4:1. Богдан з'явився на полі на 66-й хвилині, замінивши Буяльського.

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