Лєднєв: Одне задоволення працювати з Луческу

Мірча Луческу дасть новий поштовх для Динамо.

Так вважає півзахисник киян Богдан Лєднєв.

"Я повернувся в Динамо й дуже хотів залишитися тут. Дуже радий, що все склалося саме так. Я дуже довго чекав цього моменту, і нарешті дочекався.

Луческу – це тренер із великим ім’ям, і одне задоволення працювати під його керівництвом. Думаю, співпраця з Містером дасть поштовх особливо для молоді, тому що у нього багато досвіду, і всі лише додаватимуть у майстерності", – цитує Лєднєва офіційний сайт Динамо.