Барселона розпочала переговори з одним із лідерів Аякса

Хавбек амстердамського Аякса Донні Ван Де Беек потрапив до сфери інтересів каталонської Барселони.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Президент блаугранас Жозеп Бартомеу розпочав домовлятися з нідерландським клубом про трансфер півзахисника. Амстердамці ж бажають повернути собі форварда Луїса Суареса, який виступав за команду з 2007 по 2011 рік.

#Barça are in talks with Donny #VanDeBeek's agent (Guido Albers) for a 6-year contract. #RealMadrid had an option to buy, but it expired last June 30. Now Bartomeu is working to reach an agreeement with #Ajax, which dreams Luis #Suarez's return. #transfers #FCB