 Барселона розпочала переговори з одним із лідерів Аякса | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона розпочала переговори з одним із лідерів Аякса

Сьогодні 10:57 780 0
Ван де Беек може продовжити кар'єру в Іспанії
Барселона розпочала переговори з одним із лідерів Аякса
#Аякс, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Хавбек амстердамського Аякса Донні Ван Де Беек потрапив до сфери інтересів каталонської Барселони.

Про це повідомляє  журналіст Ніколо Скіра.

Президент блаугранас Жозеп Бартомеу розпочав домовлятися з нідерландським клубом про трансфер півзахисника. Амстердамці ж бажають повернути собі форварда Луїса Суареса, який виступав за команду з 2007 по 2011 рік.

Цікаво, що недавно синьо-гранатові уклали контракт з новим головним тренером Рональдом Куманом, який працював з Донні в збірній. Ван де Беек виявився в його шорт-листі.

У сезоні-2019/20 Донні ван де Беек зіграв 37 матчів, в яких він забив 10 голів і віддав 11 результативних передач.

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