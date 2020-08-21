Барселона розпочала переговори з одним із лідерів Аякса

Ван де Беек може продовжити кар'єру в Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Хавбек амстердамського Аякса Донні Ван Де Беек потрапив до сфери інтересів каталонської Барселони.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Президент блаугранас Жозеп Бартомеу розпочав домовлятися з нідерландським клубом про трансфер півзахисника. Амстердамці ж бажають повернути собі форварда Луїса Суареса, який виступав за команду з 2007 по 2011 рік.

#Barça are in talks with Donny #VanDeBeek's agent (Guido Albers) for a 6-year contract. #RealMadrid had an option to buy, but it expired last June 30. Now Bartomeu is working to reach an agreeement with #Ajax, which dreams Luis #Suarez's return. #transfers #FCB — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 20, 2020

Цікаво, що недавно синьо-гранатові уклали контракт з новим головним тренером Рональдом Куманом, який працював з Донні в збірній. Ван де Беек виявився в його шорт-листі.

У сезоні-2019/20 Донні ван де Беек зіграв 37 матчів, в яких він забив 10 голів і віддав 11 результативних передач.