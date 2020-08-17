Раніше він вже грав за амстердамців

Нападник Барселони Луїс Суарес може продовжити кар'єру у Нідерландах.

Про це повідомляє журналіст Енсо Олівейра.

Повернути 33-річного футболіста хоче Аякс. Амстердамський клуб зробить пропозицію по уругвайцю, проте все залежатиме від самого Луїса і Барселони.

Суарес захищав кольори Аякса з 2007 по 2011 рік. З ним у складі клуб став чемпіоном Нідерландів і володарем національного Кубка. Раніше повідомлялося, що Барселона бажає розлучитися з форвардом.

Луїс виступає в складі Барселони з 2014 року. У сезоні-2019/2020 взяв участь в 36 матчах за каталонський клуб у всіх турнірах, забив 21 м'яч і віддав 10 результативних передач. З 2007 року Суарес викликається в національну команду Уругваю.

Раніше, Гвардіола хоче забрати Мессі у Манчестер Сіті.