Гельзін: Підписати такого тренера, як Луческу, мріє будь-який клуб

З приходом Мірчі Луческу до Динамо виграє український чемпіонат.

Про це заявив президент Олімпіка Владислав Гельзін.

"Роздобути такого тренера, як Луческу, мріє будь-який клуб, і не тільки з УПЛ. Він вніс особливий внесок у розвиток Шахтаря і принесе не менше підлоги Динамо. Молоді хлопці з тренерського штабу багато почерпнуть з роботи з ним. Це не курси, на які тренера їздять на два тижні, а можливість щоденної роботи з таким фахівцем - тактичне, психологічне і персональне навчання. В іншому місці вони такого не могли б почерпнути. Багатий досвід Луческу - неоціненно для цих хлопців.

Керівництво клубу хоче тільки хорошого для своєї команди, тому запросило такого досвідченого і знаменитого тренера. Другий найтитулованіший тренер після Валерія Васильовича Лобановського в Україні. Не розумію неприйняття деякими вболівальниками такого рішення. Якщо ви вболівальники - вболівайте за команду до кінця, а там подивимося правий Ігор Михайлович чи ні.

Особисто мої знайомі хлопці з Києва, які вболівають за Динамо, вважають, що від запрошення Луческу буде користь. Всі хочуть, щоб Динамо грало в інший футбол, якого заслуговує клуб з таким ім'ям. Якщо новому тренеру це вдасться, то наш чемпіонат від цього тільки виграє", - сказав Гельзін.